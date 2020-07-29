Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июля 21°C
Потребитель
16

Банк «Открытие» запустил акцию «Выгодный овердрафт» для предпринимателей

Владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут получить кредиты в форме овердрафт по сниженным процентным ставкам от 7% в рамках акции «Выгодный овердрафт» банка «Открытие». Предложением могут воспользоваться предприниматели, у которых нет действующего продукта «Овердрафт» в банке. Кредит предоставляется на срок до 1 года с лимитом от 5000000 рублей.

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0

Вячеслав Яковлев,
заместитель директора департамента продаж блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие»:

Мы предложили акцию «Выгодный овердрафт» как очередную меру поддержки малого и среднего бизнеса. Овердрафт позволяет осуществлять срочные платежи, если на счету не хватает средств. Кредит гасится при поступлении денег на счёт, а проценты начисляются только на реально использованную сумму. Получив кредит по сниженной ставке, предприниматели смогут восстановить финансовое положение своей компании и дальше развивать бизнес.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. С подробной информацией и условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Также в банке действует акция «Удачный рефинанс», которая позволит предпринимателям рефинансировать кредиты в сторонних банках с возможностью дополнительного финансирования на развитие бизнеса по ставке от 7% годовых.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость