Банк «Открытие» запустил чат-бот Open Academy в Telegram

Банк «Открытие» предложил предпринимателям помощника в цифровом развитии бизнеса — чат-бот @openacademybot в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут ускорить темпы развития своего бизнеса. Чат-бот поможет руководителям протестировать насколько их предприятие цифровизировано. Бот оценит его текущее состояние с учётом ответов владельца и подскажет, какие инструменты внедрить и на что обратить внимание. Кроме того, бот найдет релевантные обучающие материалы, напомнит о важных событиях и поможет с регистрацией в Open Academy.

Предпринимателям больше не требуется открывать сайт Open Academy в браузере и искать нужный материал. Теперь им просто нужно выбрать в меню чат-бота подходящий вариант и просмотреть подборку с релевантными результатами. С помощью чат-бота бизнесмены не пропустят вебинары, узнают о новых публикациях и не забудут о прохождении бизнес-курсов. Бот вовремя пришлёт напоминание.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.