Банк «Открытие» запустил на Алтае акцию «Деловой круг» для предпринимателей

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно.
Текущий клиент банка может привлекать неограниченное количество новых пользователей и за каждого из них он получит месяц льготного обслуживания. Принять участие в акции очень просто: клиент банка отправляет своему контрагенту или партнеру реферальную ссылку с предложением открытия расчетного счета в банке «Открытие» на льготных условиях в рамках акции «Деловой круг». После принятия решения об открытии расчетного счета новому клиенту, пригласившему устанавливается льготный тариф. После открытия расчетного счета новые клиенты банка также могут получать льготы, пригласив своих партнеров или контрагентов.
Подробная информация и условия акции на сайте банка.
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.