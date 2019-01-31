Банк «Открытие» запустил новый офис в самом густонаселенном районе Барнаула

Новый, современный и комфортный офис банка «Открытие» начал работать в одном из самых перспективных и густонаселенных районов Барнаула — Индустриальном. Это первый в России офис банка «Открытие» , сочетающий на одной площадке полный комплекс банковских услуг для всех категорий клиентов и услугу многофункционального центра (МФЦ) для бизнеса. Многочисленные гости офиса (включая корреспондента altapress.ru), пришедшие в день его официального открытия, изучили, как здесь все работает.

Современные сервисы

О том, какие услуги и продукты предлагает банк и сколько они стоят, в новом офисе можно узнать буквально с порога — на информационном табло: большом сенсорном экране, работающем по интуитивно понятным правилам.

Вы сами можете легко рассчитать ежемесячные платежи по кредиту и понять, какая сумма вам по силам. Или выяснить, какие кредитные карты предлагает банк, узнать тарифы или сделать заявку на кредит.

Информационное табло — это, разумеется, только малая часть современных и удобных сервисов, которые предусмотрены в новом просторном офисе банка «Открытие» площадью 280 кв. метров.

Банк для всех

Столики, за которыми у ноутбуков клиентов ждут специалисты, — это универсальная фронт-линия по предоставлению всех стандартных банковских продуктов, поясняет управляющая новым офисом «На Малахова» Марина Корякина.

Между тем у каждого столика мы замечаем устройство для зарядки телефонов — на него указывает стрелочка на столе с надписью «Открытие заряжает».

«Да, это мультизарядные устройства для разных мобильных гаджетов, — подтверждает Марина Корякина. — Ими снабжено каждое рабочее место, включая стол консультанта и кабинеты премиальных менеджеров».

Выделенная зона, где обслуживают премиальных (высокодоходных) клиентов, — это еще одна особенность нового офиса банка. Сотрудник офиса поясняет: здесь с клиентом обсуждается вопрос о продаже инвестиционных продуктов с учетом его потребностей и риск-профиля.

Банк «Открытие» запустил новый офис. Автор фото: Владимир Вдовин

Банк для предпринимателей

Марина Корякина подводит гостей к столику под вывеской «Мой бизнес» — удаленному месту МФЦ, созданному для предпринимателей и людей, желающих начать бизнес.

Здесь услуги предоставляются по принципу одного окна: можно получить общую консультацию обо всех услугах и сервисах, связанных с открытием и ведением бизнеса, а также подать документы на оформление той или ной услуги. К примеру, зарегистрировать ИП, открыть расчетный счет и многое другое.

«Подобные структуры поддержки предпринимательства расположены в основном в центре Барнаула, тогда как бизнес распределен по всему городу. Уверены: в офисе „На Малахова“ сервис „Мой Бизнес“ будет особенно востребован», — рассказывает Марина Долматова, территориальный менеджер банка «Открытие» в Алтайском крае.

«Со своей стороны будем стараться обеспечивать бесперебойность предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке банка и делать все, чтобы предприниматели могли с комфортом начинать свою деятельность, развиваться и достигать успехов», — отмечает замдиректора «МФЦ Алтайского края» Алексей Фомин.

Эльвира Вебер. Автор фото: Владимир Вдовин

Эльвира Вебер,

управляющая банком «Открытие» в Алтайском крае:

В своей практике мне приходилось много раз открывать офисы банка. Но я впервые вижу такое количество людей, пришедших на официальное открытие. Это говорит о том, что офис действительно долгожданный. Для банка «Открытие» это первый в России офис такого формата — с предоставлением услуг МФЦ для бизнеса. Мы проанализируем результаты его работы и сможем понять, как дальше в рамках нашего банка развивать эту услугу уже по всей стране.

По словам Эльвиры Вебер, в этом году банк откроет еще два современных офиса — в Бийске и Барнауле.

Отзывы гостей банка

Александр Евстигнеев,

начальник управления АК по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Банковская инфраструктура в крае развивается, сегодня в ней есть потребность как у населения, так и у бизнеса. И это говорит о том, что у региона большое будущее. Важно, что на базе современного офиса открыт еще один объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства — центр оказания услуг в формате «Мой Бизнес». Уверен, наша совместная работа с банком «Открытие» даст еще один стимул для развития этого важного сектора экономики.

Павел Нестеров,

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае:

Мы периодически проводим опрос для изучения делового климата в Алтайском крае. В 2017 году доступность банковского обслуживания стояла на четвертом месте среди системных проблем бизнеса. По результатам 2018 года она переместилась уже на пятое. Полагаем, с открытием нового офиса банка «Открытие» доступность станет еще выше.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Рад, что в нашем полку прибыло — стало больше объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Появился новый хороший партнер, с которым, думаю, мы будем выстраивать крепкие отношения, соглашения об этом уже подписаны.

Банк «Открытие» запустил новый офис. Автор фото: Владимир Вдовин

Офис банка «Открытие» «На Малахова» Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 79. Время работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Круглосуточная зона самообслуживания работает 7 дней в неделю.

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. «Открытие» — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер». (брокерские услуги), УК «Открытие» (управляющая компания).