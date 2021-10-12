Банк «Открытие» запустил новую дебетовую карту Opencard Active

Новая дебетовая карта Opencard Active. ПАО Банк «ФК Открытие»

С картой Opencard Active можно получить кешбэк до 5,5% за покупки в категории «Спорт» и до 2,5% на все остальные покупки

Держателям карты также предоставляются скидки до 10% от партнеров в спортивных магазинах и фитнес-клубах, список которых можно посмотреть на сайте банка. Бесплатный «Активный помощник» подберет билеты на спортивные мероприятия, поможет зарегистрироваться на забег, предложит варианты активного отдыха, направит в лучшие рестораны и магазины здорового питания, предоставит медицинские консультации.

Также владельцы Opencard Active получают скидку 20% на отели и билеты на travel.open.ru, бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, возможность без комиссии снимать наличные более чем в 35 тысячах банкоматах «Открытия» и партнеров по всей России. Стоимость оформления карты составит 1000 рублей.

«Наша новая карта — для свободных активных людей, которым сложно жить без спорта и путешествий. Им больше не нужно искать отдельные скидки в ритейле и бронировать туры по спецпредложениям. Opencard Active дает возможность получать ощутимый возврат инвестиций в свое здоровье и кешбэк за эмоции и впечатления. Надеемся, что наша новая карта станет дополнительным стимулом для новых свершений», — отмечает Яна Тимофеева, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани, оформившие карту с доставкой на дом до 31 декабря 2021 года, получат бафф от «Открытия» и Visa в подарок.

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.