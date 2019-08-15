Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию в поддержку Opencard.

На телевидении и в интернете вышли продуктовые рекламные ролики с бренд-амбассадором банка Василием Вакуленко (Бастой) в поддержку дебетовой карты Opencard. Кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 8 сентября, в диджитал-каналах — до конца сентября. Планируется, что охват целевой аудитории составит 89%.

Рекламная кампания разработана в рамках нового позиционирования бренда «Открытие», которое выражается в непрерывном развитии. Поставив для себя новые цели, став надежнее, банк день ото дня становится все лучше и лучше, внедряя новые продукты и делая взаимодействие с клиентом удобнее и выгоднее.

Так, владельцы Opencard могут получать кэшбэк до 11%. Банк предлагает повышенный кэшбэк в наиболее популярных у клиентов категориях:

заправки , такси и общественный транспорт;

такси и общественный транспорт; кафе , рестораны , фастфуд , доставка еды;

рестораны фастфуд доставка еды; аптеки , салоны красоты и парикмахерские;

салоны красоты и парикмахерские; авиа и ж/д билеты , отели , прокат автомобиля за границей.

Более того, у пользователей есть возможность ежемесячно обновлять категории в зависимости от собственных планов. Кэшбэк возвращается в виде бонусных рублей, которые можно конвертировать в реальные деньги в мобильном или интернет-банке и компенсировать ими любую покупку от 3 тысяч рублей. Лимит на возврат — 15 тысяч рублей в месяц на все покупки, из них 3 тысячи рублей в новых категориях. Обслуживание карты — бесплатное.

«В каждой рекламной кампании мы подчеркиваем, как меняется мир вокруг нас, меняемся мы и наши привычки. Кто-то отвечает на это гонкой за инновациями. Мы — стремлением понять клиентов, соответствовать их ожиданиям здесь и сейчас. Дебетовая карта Opencard с повышенным кэшбэком в любимых категориях — полностью отвечает самым актуальным запросам пользователей», — рассказала директор департамента маркетинга и рекламы банка «Открытие» Елена Семенова.

Кампания разработало креативное агентство SLAVA, продакшн — production house Stink.

Кэшбэк до 11% в выбранной категории и 1% за всё остальное

Например, в этом месяце вы потратили по Opencard 40 000 рублей, из них 11 000 рублей на АЗС. В следующем месяце мы начислим вам 1 500 бонусных рублей: 1 210 — за покупки в категории и 290 — за остальные покупки (1 бонус = 1 рубль)

В первый месяц пользования картой при активации категории мы начисляем всем повышенный кэшбэк 11%, далее — в зависимости от выполнения условий

Вы можете менять вариант кэшбэка и бонусную категорию раз в месяц в мобильном и интернет-банке. По умолчанию вам подключен кэшбэк до 3%

Доступные категории:

АЗС и транспорт, включая метро, наземный транспорт, пригородные поезда, каршеринг и такси

Кафе и рестораны, включая точки быстрого питания

Отели и билеты, включая аренду авто

Аптеки и салоны красоты, включая барбершопы и студии загара

Рассчитайте свой кэшбэк open.ru

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».