Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха

Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи коробочного продукта «Телемедицина» для дистанционных консультаций с терапевтами и врачами — специалистами от страховой компании «Росгосстрах». Получить рекомендацию можно 24/7. Приобрести услугу можно на официальном сайте банка «Открытие» . Для покупки онлайн доступны как продукты с базовым наполнением, так и с расширенным.

По статистике банка, «Телемедицина» стабильно входит в тройку лидеров востребованных страховых продуктов (коробочные версии). Сервис интересен равным образом как женщинам (53%), так и мужчинам (47%). По 23% покупателей услуги приходится на возрастные сегменты 31−40, 41−50, 51−60 лет. Услугу чаще всего приобретали в офисах банка, расположенных в Москве, СпБ, Екатеринбурге и Новосибирске, а также более удаленных городах: Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Нальчик.

Продукт «Телемедицина» включает в себя онлайн-консультации терапевта и врачей-специалистов 24/7, а также консультации по вопросам медицинского страхования и предоставление рекомендаций по здоровому образу жизни. Сервис позволяет экономить время и деньги на очном посещении врачей.

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