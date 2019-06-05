Банк «Открытие» запустил программу «Друг»

Основу программы составляет обновленная флагманская карта Opencard банка «Открытие». Opencard позволяет накапливать бонусные рубли за покупки. Размер начисленных бонусных рублей может составить до 11% в зависимости от категории товаров и услуг, которую выберет клиент, и начисляется на сумму покупок по карте за отчетный месяц.

Клиент может выбрать в интернет-банке или мобильном предложении одну из пяти категорий:

До 3% за все покупки — категория «Друг все вернет»;

До 11% за покупки в категории «АЗС и Транспорт» + до 1% за все остальное — категория «Друг поможет в пути»;

До 11% за покупки в категории «Кафе и рестораны» + до 1% за все остальное — категория «Друг всегда угостит»;

До 11% за покупки в категории «Аптеки и салоны красоты» + до 1% за все остальное — категория «Друг подарит заботу»;

До 11% за покупки в категории «Отели и билеты» + до 1% за все остальное — категория «Друг откроет весь мир».

Категорию можно менять бесплатно раз в месяц в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки, совершенные по карте.

Дополнительно всем клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, а также снятие наличных в банкоматах любых банков и пополнение счета, в том числе с помощью перевода с карт других банков, без комиссий. Все указанные преимущества доступны для владельцев Opencard без каких либо дополнительных условий.

Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР и может быть дебетовой либо кредитной.

В ближайшем будущем «Открытие» планирует развивать программу и значительно расширить возможности «Друга»: она не будет ограничиваться исключительно карточным продуктом и охватит всю продуктовую линейку банка.

Вениамин Полянцев,

заместитель председателя правления , руководитель розничного блока банка «Открытие»:

Новая программа лояльности позволит нам накапливать и анализировать опыт общения клиента с банком. Таким образом, мы получим возможность прогнозировать поведение пользователей, своевременно предлагая им свою помощь. Потому мы и назвали нашу новую программу лояльности «Друг». Благодаря «Другу» в перспективе мы сможем значительно нарастить кросс-продажи и, уверен, стать основным расчетным банком для большинства наших клиентов.

Справка

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

начисляется на сумму покупок по карте за отчетный месяц по всем покупкам.

Более подробная информация об условия обслуживания по картам представлена на сайте банка www.open.ru

АО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»