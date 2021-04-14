Банк «Открытие» запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды

С новым ипотечным продуктом «Рефинансирование Плюс» клиенты смогут не только рефинансировать ипотеку по лучшим условиям, но и получить дополнительные денежные средства под ипотечную ставку.

Базовая ставка по новому продукту — 8,3% годовых.* До 7,8% годовых ставка может быть снижена для заявок, оформленных на сайте или у партнёров банка, а также для корпоративных и зарплатных клиентов.

Сумма ипотечного кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Размер дополнительной суммы составляет от 200 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от размера ипотечного кредита и стоимости квартиры. Срок кредитования — до 30 лет.

«Рефинансирование ранее оформленной ипотеки продолжает пользоваться повышенным спросом. При этом клиентам зачастую требуются дополнительные кредитные средства на ремонт, покупку мебели, иные нужды, — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка „Открытие“. — Мы рады предложить своим клиентам ипотечный продукт с широкими возможностями, который позволит им не только улучшить условия по действующему ипотечному кредиту, но и получить дополнительные средства по хорошей ипотечной ставке и реализовать свои давние мечты».

Полный список всех преимуществ и условий по продукту доступен на сайте банка.

* Условия по ипотечному продукту «Рефинансирование Плюс». Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного в иной организации/другом банке (либо при оформлении онлайн) — от 7,8%; в банке «Открытие» — от 8,3%. Ставки действуют при отсутствии дополнительной суммы на личные нужды. Сумма кредита: от 500 тыс. до 50 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга, ЛО и от 500 тыс. до 20 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса и от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России. Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.