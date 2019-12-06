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Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.

Робота тестировали с сентября, и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она работает в трех системах — ЦФТ, 3-Card, Sugar CRM — и выполняет рутинные действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес — карт. Но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты.

Результаты Анфисы по итогам пилота:

  • время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось в 3,5 раза;
  • время на обработку одной заявки на выпуск моментальной карты сократилось в 2,5 раза.

«Робот RPA (Robotic process automation) — это многообещающая технология с большим потенциалом, которая уже сегодня позволяет пользователям не обладающими знаниями IT настраивать компьютерное программное обеспечение или „робота“ для эмуляции действий человека в системах. Роботизация рутинных, повседневных задач позволит не ждать недели, месяцы долгих интеграций, а в кратчайшие сроки сократить операционные затраты, увеличить скорость и качество клиентского сервиса.

Одно из ключевых преимуществ программного робота RPA, это безошибочное решение задач в формате 24/7», — прокомментировал руководитель проекта отдела развития технологий и автоматизации процессов блока МСБ банка «Открытие» Егор Молодчин.

По словам руководителя направления отдела оптимизации процессов операционного блока банка «Открытие» Ульяны Чучевой, благодаря роботизации банки могут повысить свою эффективность — снизить стоимость бизнес-процессов, увеличить их скорость за счет быстрых автоматизированных решений и предоставить клиентам более качественный сервис.

«В 2020 году в рамках проекта „Роботизация бизнес-процессов операционного блока и блока малого и среднего бизнеса на платформе RPA“ мы планируем роботизировать ряд процессов на платформе UIPATH и тем самым повысить качество ввода данных», — подчеркнула она.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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