Банк «Открытие» запустил в банкоматах оплату по QR-кодам

Оплата квитанций за государственные и коммунальные услуги по QR-кодам стала доступна в банкоматах банка « Открытие ». Проект реализован на основе решения «eKassir ATM Web Host».

Клиенту достаточно авторизоваться по карте в банкомате, в меню выбрать оплату необходимых доступных услуг по QR и поднести напечатанный на квитанции код к считывателю. Оплата по QR-коду доступна также для расчетов с использованием наличных денежных средств.

Система просканирует содержащиеся в QR-коде данные и выведет на экран банкомата список доступных для оплаты услуг, из которых клиент выберет нужную. Вводить платежные реквизиты вручную не надо: они автоматически будут подставлены в форму оплаты на основе считанных данных QR-кода. Клиенту потребуется ввести только сумму платежа и подтвердить операцию. После оплаты банкомат распечатает чек. Если QR-код не распознан или в нем не закодирована необходимая услуга, клиент может внести недостающие реквизиты вручную.

Оплачивая доступные государственные или коммунальные услуги по QR-коду в банкомате, клиенты избегают очередей в кассу и экономят время, а банк — уменьшает нагрузку на кассиров отделения.

«eKassir ATM Web Host» — это решение для расширения функциональности и реализации современного интерфейса на АТМ, не требующее замены управляющего ПО на устройстве. Решение работает на банкоматах производства NCR, Diebold Nixdorf, OKI, Hyosung, GRG и поддерживается в управляющем ПО всех ведущих вендоров.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.