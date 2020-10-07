Банк «Открытие»: 56% жителей Сибири планируют самостоятельно копить на пенсию

В принципе не планируют копить деньги на старость 31% жителей Сибирского федерального округа, а больше всего таких «отказников» — на Северном Кавказе (34%), меньше всего — в Дальневосточном федеральном округе (всего 16%).
Лучшим способом копить на пенсию почти треть опрошенных сибиряков назвали открытие вклада или накопительного счета.
Также 27% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости. Такой способ особенно по душе жителям Уральского (37%) и Дальневосточного (36%) федеральных округов, тогда как на Северном Кавказе он нравится только 13% опрошенных.
Четверть жителей Сибири считают, что правильнее всего хранить деньги на старость в валюте. Только 5% готовы откладывать дома наличными в рублях, 4% предпочтут откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту.
74% сибиряков негативно отреагировали на повышение пенсионного возраста. Нейтрально отнеслись к этому решению 17% опрошенных, положительно лишь 5%. При этом почти половина сибиряков (47%) планируют продолжить работать на пенсии.
12% респондентов назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 35% намерены делать это для получения дополнительного дохода. Еще 36% опрошенных сибиряков сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Категорически не хотят работать на пенсии при любых раскладах лишь 3% сибиряков.
*Опрос проведен банком «Открытие» с 1 по 5 октября по репрезентативной выборке среди 840 россиян (не получающих пенсию) в возрасте 18−60 лет с медианным доходом 30−60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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