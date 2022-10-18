18 октября
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Банк «Открытие»: жители Сибири, Забайкалья и Бурятии назвали недвижимость, золото и вклады самыми перспективными инвестиционными инструментами

Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами в СФО, Забайкальском крае и в республике Бурятия — их используют 44% наших земляков. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

Отношение большинства респондентов к инвестициям за последний год не изменилось. 43% не инвестировали раньше и не инвестируют сейчас. 21% инвестировали раньше и продолжают это делать.

Среди тех, у кого инвестиционное поведение за последний год изменилось, четверть опрошенных раньше инвестировали, а теперь прекратили. 11%, напротив, раньше не пользовались инвестиционными продуктами, но начали делать это в последний год.

Самыми популярными инвестиционными инструментами у сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии остаются вклады и накопительные счета: ими пользовались раньше или пользуются сейчас 44%.

18% имеют опыт инвестиций в акции и облигации, 17% - в иностранную валюту, 15% - в недвижимость, 11% - в золото и драгоценные камни, 9% - в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом 30% опрошенных не пользуются сберегательными инвестиционными инструментами.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли недвижимость и золото, драгоценные камни (по 42% опрошенных), вклады и накопительные счета (22%), акции и облигации (17%). По мнению 20% опрошенных, перспективных инструментов для сбережений и инвестиций сейчас нет.

Несмотря на глобальную неопределенность, 65% жителей Сибири, Бурятии и Забайкалья готовы продолжать инвестировать в России: из них точно готовы 19% и скорее готовы 46%. Не готовы инвестировать 13%, еще 22% затруднились с ответом.

Из тех, кто инвестируют деньги сейчас, 33% вкладываются в банковские депозиты, 17% - в золото и драгоценные камни, 15% - в недвижимость, 10% - в акции и облигации. В иностранные валюты «дружественных» стран (юань, индийская рупия, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов) инвестируют лишь 2%. При этом 43% сообщили, что не инвестируют или не имеют на это денег.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 10−15 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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