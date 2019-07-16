Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник».

Акция действует для всех держателей карт «Мир», выпущенных Банком УРАЛСИБ.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 10 июля по 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой «Мир» Банка УРАЛСИБ. Для участия операции по карте в Акции сумма покупки должна составлять не менее 600 рублей.
Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн рублей. Всего предусмотрена выплата 159 денежных призов.
Три победителя акции получат главный приз — по 100 тысяч рублей. Кроме того, каждую неделю будут разыгрываться 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей на счет карты «Мир» Банка УРАЛСИБ, а также 1 тысяча рублей на счет мобильного телефона.
Акция проводится с 10 июля по 31 октября 2019 года включительно:
- период проведения транзакций в рамках акции установлен с 10 июля по 6 октября 2019 года и разделен на 13 временных периодов;
- период вручения призов — с 24 июля по 31 октября 2019 года.
В рамках акции не учитывается ряд операций по карте «Мир», в их числе: получение наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплата дорожных чеков, лотерейных билетов, ставок в игорных заведениях, а также услуг ЖКХ, мобильной связи и услуг провайдеров, пополнение счета карты «Мир» и электронного кошелька, переводы на сторонние банковские карты и счета. Кроме того, не учитываются более 5 операций, совершенных в одной торговой точке, и более 5 покупок в минуту.
Получить подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения. и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону 8−800−250−57−57.
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 551 банкомат, 525 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 310 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено более 60 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир"-Maestro, «Мир"-UnionPay и «Мир"-JCB.
Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru
Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru