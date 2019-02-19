Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях, в зависимости от суммы и срока вклада, составляют:

По вкладам вида «Доход» — от 6,1% до 7,5% годовых.

По вкладам вида «Рост» — от 5,4% до 6,8% годовых.

По вкладам вида «Комфорт» — от 5,1% до 6,5% годовых.

Максимальные ставки по указанным видам вкладов доступны в рамках пакета услуг «Прайвет».

Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4 — 6,9% годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу рублей.

Получить дополнительную информацию по вкладам можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Подробные условия по вкладам

Вклад «Доход»: валюта вклада — рубли РФ, доллары США, евро; срок вклада — от 91 до 1 100 дней; минимальная сумма вклада — 1 000 рублей, 100 долларов США или евро; одовая ставка с учетом капитализации — до 7,65%; ежемесячное начисление и выплата процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация); вклад не пополняется; расходные операции — не допускаются; продление вклада неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления — автоматически; расход причисленных к сумме вклада процентов — доступно; дистанционное открытие вклада в рублях через интернет с повышенной процентной ставкой +0,2% годовых; управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке — доступно; досрочное востребование в срок с 1 по 180 день (включительно) — по ставке 0,01% годовых, в срок с 181 дня (включительно) — по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления.

Вклад «Рост»: валюта вклада — рубли РФ, доллары США, евро; срок вклада+от 91 до 1 100 дней; минимальная сумма вклада — 1 000 рублей, 100 долларов США или евро; годовая ставка с учетом капитализации — до 6,44%; ежемесячное начисление и выплата процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация) — доступно; пополнение вклада — без ограничения по сроку приема; минимальная сумма дополнительного взноса — не ограничена; расходные операции — не допускаются; продление вклада неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления — автоматически; расход причисленных к сумме вклада процентов — доступно; дистанционное открытие вклада в рублях через интернет с повышенной процентной ставкой +0,2% годовых; досрочное востребование в срок с 1 по 180 день (включительно) — по ставке 0,01% годовых, в срок с 181 дня (включительно) — по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления.

Вклад «Комфорт»: валюта вклада — рубли РФ, доллары США, евро; срок вклада — от 91 до1100 дней; годовая ставка с учетом капитализации до 5,82%; минимальная сумма вклада — 1 000 рублей, 100 долларов США / евро; при минимальной сумме первоначального взноса от 1 000 рублей / 100 долларов США/ евро сумма неснижаемого остатка — 30 000 рублей / 1 000 долларов США / евро; пополнение вклада — без ограничения по сроку приема; минимальная сумма дополнительного взноса — не ограничена; расходные операции — допускаются; продление вклада неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления — автоматически; расход причисленных к сумме вклада процентов — доступно; дистанционное открытие вклада в рублях через интернет с повышенной процентной ставкой +0,2% годовых; досрочное востребование в срок с 1 по 180 день (включительно) — по ставке 0,01% годовых, в срок с 181 дня (включительно) — по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления.

Вклад «Почетный пенсионер»: валюта вклада — рубли РФ; срок вклада — 91, 181, 367, 732 дней; годовая ставка с учетом капитализации — до 7,38%; минимальная сумма вклада — 1 000 рублей; максимальная сумма вклада (при превышении максимальной суммы вклада с даты превышения на всю сумму вклада начисляются проценты по ставке 0,01% годовых) — 10 000 000 рублей; пополнение вклада — без ограничения по сроку приема; минимальная сумма дополнительного взноса — не ограничена; ежемесячное начисление и выплата процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация) — доступно; расходные операции (кроме причисленных процентов) — не допускаются; продление вклада неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления — автоматически; подключение к Интернет-банку и Мобильному банку — доступно; дистанционное открытие вклада через интернет — доступно; пополнение вклада через Интернет-банк и Мобильный банк без ограничений по минимальной сумме дополнительного взноса — доступно; пополнение вклада в банкоматах и платежных терминалах, при этом на размер дополнительного взноса действуют ограничения в соответствии с параметрами устройства, с информацией о которых можно ознакомиться в устройстве самообслуживания — доступно; досрочное востребование в срок с 1 по 180 день (включительно) — по ставке 0,01% годовых, в срок с 181 дня (включительно) — начисление процентов по ставке равной 0,5% срочной ставки.