Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к интернет-банку через контакт-центр

Для того чтобы подключиться к интернет-банку УРАЛСИБ, достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону: 8−800−250−57−57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к интернет-банку». При разговоре с оператором необходимо пройти простую процедуру идентификации.

Установить подключение к интернет-банку можно либо вместе с оператором контакт-центра, либо получив инструкцию по самостоятельной настройке. После установки интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с Банком УРАЛСИБ — берегите себя, своих родных и близких!

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.