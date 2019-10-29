Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит* на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, по ставке от 8,99% годовых при приобретении строящейся недвижимости и сумме кредита от 5 млн рублей, и по ставке от 9,29% при приобретении готовой недвижимости.

Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца в период с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю.

Выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора, после чего осуществить регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю.

Для продавца это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя — приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.

Ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита (для первичной недвижимости), наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (для вторичной недвижимости), категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости, и размера первоначального взноса в следующем диапазоне: от 8,99% до 12,99% годовых — при приобретении недвижимости на первичном рынке и от 9,29% до 14,99% - при приобретении недвижимости на вторичном рынке. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Максимальная сумма кредита определяется по результатам оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование титула (для вторичной недвижимости, является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»