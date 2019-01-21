Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США

Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам два продукта, которые теперь можно оформить в долларах США: дебетовую накопительную карту «Копилка» и накопительный счет.

Максимальная процентная ставка по карте «Копилка», открытой в долларах США, согласно тарифному плану «Ежемесячный», составляет 0,7% годовых. «Копилка» — дебетовая карта с повышенным доходом на минимальный остаток средств. Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.

Также теперь в долларах США можно оформить накопительный счет, открываемый в составе пакетов услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Максимальная ставка по счету в долларах США составляет 1% годовых (тарифный план «Прайвет»). Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия счета.

Получить интересующую информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Условия по карте «Копилка». Валюта карты — рубли РФ, доллары США. Доход на минимальный остаток денежных средств на карте — до 6% годовых/0,7 USD. При остатке не менее 30 000₽/500$ или покупках на сумму более 30 000₽/500$ в течение месяца или эквивалент в валюте — обслуживание бесплатно. При невыполнении условий бесплатности обслуживание карты — 99 рублей в месяц или 2$. Снятие наличных в любых банкоматах от 3 000 рублей — без комиссии. Получение неименной карты — в день обращения. SMS-уведомления с третьего месяца — 59 рублей в месяц, 1,6 USD. Лимиты по операциям (именная/неименная карта): максимальная сумма одной операции: 150 000/100 000 рублей; максимальная совокупная сумма операций за месяц: 500 000/500 000 рублей; максимальное количество операций за день: 30/30; максимальное количество операций за месяц: 100/100; максимальная совокупная сумма операций за день: 300 000/200 000 рублей. Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах с функцией внесения наличных, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке.

Условия по накопительному счету «Прайвет». Открытие счета — в рамках пакета услуг. Дополнительный доход на минимальный остаток в течение месяца — до 6,3% годовых в рублях, и до 1,0% годовых в долларах США. Пополнение и расходные операции — без ограничений. Причисление процентов к остатку на счете (капитализация) — доступно. Пополнение и расходные операции — без ограничений. Средства застрахованы Системой страхования вкладов — до 1 400 000 рублей. Выпуск дебетовой карты к счету — не предусмотрен. Условия начисления процентов на минимальный остаток на счёте: до 15 000 рублей — 0% годовых; от 15 000 рублей — 3,3% годовых; от 50 000 рублей — 4,3% годовых; от 300 000 рублей — 5,3% годовых; от 1 000 000 рублей — 6,3% годовых; до 250 USD — 0% годовых; от 250 USD — 0,7% годовых; от 1 000 USD — 0,8% годовых; от 5 000 USD — 0,9% годовых; от 15 000 USD — 1,0% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и начисляются на любой минимальный остаток, который хранится на счете в течение всего месяц. Величина минимального остатка не ограничена. Отсчет процентных периодов ведется со дня, следующего за днем открытия счета. Проценты начисляются по ставкам соответствующего тарифного плана, действующим на дату начисления процентов. Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий/выходной день, то проценты выплачиваются в первый рабочий день.