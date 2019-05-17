Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для новых клиентов, открывших именную или неименную карту Mastercard «Копилка» Paypass. В рамках акции на минимальный остаток по карте в размере до 300 тысяч рублей включительно начисляются повышенные проценты 10% годовых. На минимальный остаток свыше 300 тысяч рублей проценты начисляются по стандартным условиям. Срок начисления повышенных процентов — в 2 месяца с момента открытия карты. С третьего месяца по картам будут автоматически настроены стандартные значения процентных ставок.

Для участия в акции клиентам необходимо в период с 13 мая по 30 июня 2019 года обратиться для открытия карты «Копилка» в любое отделение Банка УРАЛСИБ.

Согласно условиям акции, на момент открытия картсчета и оформления карты клиент не должен иметь срочных вкладов, накопительных счетов, карт «Копилка», «УРАЛСИБ | Копилка», «Почетный пенсионер» и «Социальной карты жителя Республики Башкортостан», действующих в период с 13 ноября 2018 года по 13 мая 2019 года. В рамках акции клиент может открыть один картсчет.

В рамках акции выпуск и последующее обслуживание карт «Копилка», в том числе взимание комиссий (за подключение к сервисам РКО, перевыпуск карты, выдачу/зачисление/перевод денежных средств, предоставление информации), осуществляется в соответствии с тарифным планом «Ежемесячный».

Срок проведения акции — с 13 мая по 30 июня 2019 года включительно. Организатором Акции является ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Узнать подробности акции и получить консультацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 517 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Условия по карте «Копилка»: бесплатное обслуживание при минимальном остатке или покупках по карте от 30 000 ₽ /500 $; валюта карты — рубли РФ или доллары США; доход на минимальный остаток после двух месяцев до 6% годовых/0,7% USD; бесплатно снятие наличных в любых банкоматах от 3 000 ₽; получение неименной карты в день обращения; доход с 1₽ или 1$ - минимальная сумма для начисления % на остаток — 1₽ или 1$.