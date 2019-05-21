Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето»

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Лето» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада. Максимальная ставка до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно — в Интернет- или Мобильном банке УРАЛСИБ.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Дополнительную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8−800−250−57−57 (звонок по России бесплатно) или на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 517 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Полные условия вклада «Лето». Валюта вклада — рубли РФ, доллары. Срок вклада — 181 / 367 / 732 дней. Минимальная сумма вклада — 100 000 рублей, 1 500 долларов. Начисление с выплатой процентов на отдельный счет — в конце срока. Пополнение вклада — не пополняется. Расходные операции — не допускаются. Продление вклада — по ставке вклада до востребования 0,01% годовых. Возможность расходования причисленных к вкладу процентов — не доступно. Досрочное востребование — по ставке вклада до востребования 0,01% годовых. Ставка, годовых — до 7,60%. Максимальная ставка до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно — в Интернет- или Мобильном банке УРАЛСИБ.