Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам вклад «Стратегия». «Стратегия» — это комплексное решение, которое позволяет получить высокую процентную ставку по вкладу — до 9% годовых в рублях и до 3,0% годовых в долларах США, а также инвестиционный доход.

Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч рублей или 2500 долларов США, срок — 181 или 367 дней. Вклад можно открыть в отделениях Банка при условии оформления следующих инвестиционных продуктов по желанию клиента:

полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника» и «Золотодобывающие компании»;

полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии ИИС «Российские облигации» и «Российские акции» на сумму от 450 000 рублей;

паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФ рыночных финансовых инструментов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Доля вклада в общей сумме размещения, включающей сумму вклада и сумму инвестиционных продуктов, может составлять до 50% включительно.

Размер процентной ставки зависит от срока и доли вклада — от 8,0% до 9,0% годовых в рублях и от 2,5% до 3,0% годовых в долларах США (максимальная ставка 9,0% годовых в рублях и 3,0% годовых в долларах применяется при размещении на срок 181 день и доле вклада до 30% включительно).

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с полными условиями по продукту можно в любом отделении Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 534 банкомата, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.