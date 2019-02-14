Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Дополнительную информацию по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8−800−250−57−57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Полные условия по вкладу: ставка по вкладу — от 6,4 до 8% годовых, валюта вклада — рубли РФ, срок вклада — 100 / 200 / 400 / 700 дней, минимальная сумма вклада — 50 000 рублей, начисление с выплатой процентов на отдельный счет — в конце срока, пополнение вклада — не пополняется, расходные операции — не допускаются, продление вклада — по ставке вклада до востребования 0,01% годовых, возможность расходования причисленных к вкладу процентов — не доступно, досрочное востребование — по ставке вклада до востребования 0,01% годовых.