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Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли».

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
архив банка УРАЛСИБ

Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Дополнительную информацию по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8−800−250−57−57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Полные условия по вкладу: ставка по вкладу — от 6,4 до 8% годовых, валюта вклада — рубли РФ, срок вклада — 100 / 200 / 400 / 700 дней, минимальная сумма вклада — 50 000 рублей, начисление с выплатой процентов на отдельный счет — в конце срока, пополнение вклада — не пополняется, расходные операции — не допускаются, продление вклада — по ставке вклада до востребования 0,01% годовых, возможность расходования причисленных к вкладу процентов — не доступно, досрочное востребование — по ставке вклада до востребования 0,01% годовых.

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