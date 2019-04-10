Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ. Предложение включает в себя бесплатное открытие расчетного счета, а также его бесплатное обслуживание в тот период, когда он не используется. Также клиентам предоставляется бесплатный выпуск и первый месяц обслуживания бизнес — карты.

Банк разработал данное предложение после вступления в силу поправок к Федеральному закону № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с указанными новациями, с 1 января 2019 года внесение членских и целевых взносов должно осуществляться только на расчетный счет садоводческого или огороднического товарищества.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии 8−800−700−77−16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 514 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.