Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.

Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только:

для снятия наличных в банкоматах любого банка ( при условии , что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);

при условии что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия); для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.

Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020 происходит в стандартном порядке.

Подробнее узнать о продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8−800−250−57−57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2020 года насчитывает 6 филиалов, 272 точки продаж, 1571 банкомат, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.