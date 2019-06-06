Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.

Программа реализуется с партнерами Банка — федеральными и региональными застройщиками, работающими на всей территории России. С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Документы и тарифы».

В рамках программы квартира приобретается на этапе строительства. Ставка по ипотечному кредиту составляет от 10,7% годовых. При этом надбавка по ставке за низкий первоначальный взнос отсутствует.

Согласно условиям программы, размер кредита составляет от 300 тысяч до 50 млн рублей. Срок кредита — от 3 до 30 лет. Залогом по кредиту выступает приобретаемая недвижимость.

Требования к заемщику остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, а срок существования организации-работодателя — более 12 месяцев.

Ознакомиться с условиями ипотечной программы на строящееся жилье, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 518 банкоматов, 530 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Условия предоставления кредита на строящееся жилье (до снижения первоначального взноса): первоначальный взнос: от 15% стоимости недвижимости; размер кредита: от 300 000 до 50 000 000 рублей (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента); обеспечение: залог приобретаемой недвижимости; срок кредита: от 3 до 30 лет; срок рассмотрения заявки: 3 рабочих дня; страхование: обязательное ипотечное страхование. Требования к заемщику: гражданство РФ, регистрация на территории РФ; возраст: от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита; стаж на последнем месте работы: от 3 месяцев, срок существования организации-работодателя более 12 месяцев.