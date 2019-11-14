С 11 ноября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования.

Существенное снижение произошло по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. Минимальная ставка по данной программе составляет 8,39%.

По программе на приобретение строящегося жилья минимальная ставка составляет 8,79%, на покупку готового жилья — минимальная ставка составляет 8,99%.

По программе «Легкий старт» минимальная ставка составляет от 9,9%. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми осталась неизменной и составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя — более 12 месяцев.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Максимальная ставка по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков — 13,99%. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности, категории заемщика, вида приобретаемого объекта недвижимости, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога.

Максимальная ставка на приобретение строящегося жилья — 12,9%. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.

Максимальная ставка при покупке готового жилья — 14,69%. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.

Максимальная ставка по программе «Легкий старт» — 12,99%. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 550 банкоматов, 524 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.