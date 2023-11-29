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Банк Уралсиб стал партнером соревнований по конному спорту в Алтайском крае

26 ноября 2023 года в конно-спортивном комплексе «Жастар» в селе Фирсово, недалеко от Барнаула, прошли краевые соревнования по конному спорту в закрытом помещении. Организаторами выступили: Министерство спорта Алтайского края, РОО Федерация конного спорта Алтайского края и КСК «Жастар», партнером соревнований стал Банк Уралсиб.

Банк Уралсиб.
Банк Уралсиб.
Источник: Банк Уралсиб.

Всадники Алтайского края продемонстрировали свои спортивные навыки, выполняя программы в своих возрастных категориях. Спортсмены от 7 до 16 лет и взрослые всадники старше 18 лет состязались в выездке — всего 26 пар. Эти состязания позволили спортсменам выполнить нормативы с присвоением разрядов, а их результаты будут учитываться в рейтинге спортсменов. Также эти соревнования включены в единый календарный план физкультурных мероприятий субъектов Российской Федерации. Параллельно проводились клубные соревнования для спортсменов КСК «Жастар», где судьи оценили уровень подготовки маленьких спортсменов.

В этом году Банк Уралсиб впервые стал партнером соревнований по конному спорту в Алтайском крае. Основная цель проведения таких соревнований — это развитие и популяризация конного спорта в регионе, поддержка спорта Алтайского края. Банк Уралсиб поддерживает многие культурные, социальные и благотворительные проекты сибирского региона, развивает сотрудничество с организаторами таких проектов, — отметил руководитель Алтайской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Алексей Воропаев.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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