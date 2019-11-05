Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»

Принять участие в акции просто:
- откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту (-ы) для бизнеса
- оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 15 000 рублей в месяц
- получайте кэшбэк на ваш счет в размере 10% от оборота в торгово-сервисных предприятиях во всех категориях трат
Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.
Акция проводится с 01 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. включительно.
Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:
- 01.11.2019 г. —
30.11.2019 г.
- 01.12.2019 г. —
31.12.2019 г.
- 01.01.2020 г. —
31.01.2020 г.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом — до 29 февраля 2020 г. включительно. Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей за каждый отчетный период.
Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800−700−77−16.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.