Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK* для бизнес-карт УРАЛСИБа» . Акция действует для новых клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, впервые открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в Банке УРАЛСИБ в период с 1 июня по 31 августа 2020 г.

Принять участие в акции просто:

откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту ( -ы) для бизнеса;

-ы) для бизнеса; оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц;

получайте кэшбэк на ваш счет в размере 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты , АЗС , железнодорожные билеты , транспорт и прокат автомобилей , канцелярия и офисные товары , консьерж-услуги , офисная мебель и оборудование , офисное ПО и сопровождение , услуги для бизнеса , фастфуды , рестораны , кафе.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

1.06.2020 г. — 30.06.2020 г. ;

; 1.07.2020 г. — 31.07.2020 г. ;

; 1.08.2020 г. — 31.08.2020 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей ежемесячно.

Клиент становится участником акции автоматически после заключения с Банком договора счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и выполнения условий участия в акции в период проведения акции.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800−700−77−16.

Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам УРАЛСИБа» действует с 1.06.2020 по 31.08.2020 для новых клиентов, открывших карточный счет в Банке УРАЛСИБ начиная с 1.06.2020.

В рамках Акции установлено 3 отчетных периода: 1.06.2020 г. — 30.06.2020 г. , 1.07.2020 г. — 31.07.2020 г. , 1.08.2020 г. — 31.08.2020 г.

Для участия в акции необходимо: открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформить к данному счету бизнес-карту (-ы), оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц.

Выплата денежного вознаграждения возвращается на счет реальными рублями на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг:

7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты , АЗС , железнодорожные билеты , транспорт и прокат автомобилей , канцелярия и офисные товары , консьерж-услуги , офисная мебель и оборудование , офисное ПО и сопровождение , услуги для бизнеса , фастфуды , рестораны , кафе;

АЗС железнодорожные билеты транспорт и прокат автомобилей канцелярия и офисные товары консьерж-услуги офисная мебель и оборудование офисное ПО и сопровождение услуги для бизнеса фастфуды рестораны кафе; 0,5% за все остальные покупки.

Выплата осуществляется на счет участника акции ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчетным.

Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5 000 рублей за каждый отчетный период.

*Кэшбэк

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)