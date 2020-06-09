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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБа»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK* для бизнес-карт УРАЛСИБа». Акция действует для новых клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, впервые открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в Банке УРАЛСИБ в период с 1 июня по 31 августа 2020 г.

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
Фото: Банк УРАЛСИБ

Принять участие в акции просто:

  • откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту (-ы) для бизнеса;
  • оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц;
  • получайте кэшбэк на ваш счет в размере 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

  • 1.06.2020 г. — 30.06.2020 г.;
  • 1.07.2020 г. — 31.07.2020 г.;
  • 1.08.2020 г. — 31.08.2020 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей ежемесячно.

Клиент становится участником акции автоматически после заключения с Банком договора счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и выполнения условий участия в акции в период проведения акции.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800−700−77−16.

Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам УРАЛСИБа» действует с 1.06.2020 по 31.08.2020 для новых клиентов, открывших карточный счет в Банке УРАЛСИБ начиная с 1.06.2020.

В рамках Акции установлено 3 отчетных периода: 1.06.2020 г. — 30.06.2020 г., 1.07.2020 г. — 31.07.2020 г., 1.08.2020 г. — 31.08.2020 г.

Для участия в акции необходимо: открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформить к данному счету бизнес-карту (-ы), оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц.

Выплата денежного вознаграждения возвращается на счет реальными рублями на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг:

  • 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе;
  • 0,5% за все остальные покупки.

Выплата осуществляется на счет участника акции ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчетным.

Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5 000 рублей за каждый отчетный период.

*Кэшбэк

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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