Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБа»

Принять участие в акции просто:
- откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту (-ы) для бизнеса;
- оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц;
- получайте кэшбэк на ваш счет в размере 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.
Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.
Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:
- 1.06.2020 г. —
30.06.2020 г.;
- 1.07.2020 г. —
31.07.2020 г.;
- 1.08.2020 г. —
31.08.2020 г.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей ежемесячно.
Клиент становится участником акции автоматически после заключения с Банком договора счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и выполнения условий участия в акции в период проведения акции.
Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800−700−77−16.
Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам УРАЛСИБа» действует с 1.06.2020
В рамках Акции установлено 3 отчетных периода: 1.06.2020 г. —
Для участия в акции необходимо: открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформить к данному счету бизнес-карту (-ы), оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц.
Выплата денежного вознаграждения возвращается на счет реальными рублями на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг:
- 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе;
- 0,5% за все остальные покупки.
Выплата осуществляется на счет участника акции ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчетным.
Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5 000 рублей за каждый отчетный период.
*Кэшбэк
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)