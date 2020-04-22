Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» для юридических лиц из сегмента малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих расчетный счет в Банке. В рамках акции новые клиенты получают открытие счета и 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении к пакету услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 15 апреля до 30 июня 2020 года включительно открыть расчетный счет в рублях в Банке УРАЛСИБ, подключившись на 3, 6 или 12 месяцев к одному из пакетов услуг РКО: «Кассовый», «Кассовый Прайм», «Платежный» и «Бизнес-старт». Открытие расчетного счета производится бесплатно.

Обращаем внимание, что пакет услуг «Кассовый Прайм» доступен для подключения только в Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Красноярской и Кемеровской областях.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. Так, при подключении пакета услуг клиентам доступны выпуск бизнес-карты с бесплатным первым месяцем ее обслуживания, а также удобный и многофункциональный интернет-банк.

Получить подробную информацию о стоимости пакетов услуг, тарифах на совершение операций вне пакета, продуктах и услугах для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии для представителей бизнеса: 8 (800)-700−77−16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков и предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает 6 филиалов, 272 точки продаж, 1547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS — единое технологическое решение для банков-партнеров.