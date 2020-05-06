Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%.

Срок кредитования по новой программе — от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах — до 3 млн рублей.
Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.
Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.
Официальный срок действия новой госпрограммы — до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Полные условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека 6,5%": процентная ставка от 6,5% до 8,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от наличия/отсутствия зарегистрированного залога приобретаемого имущества, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 8 млн руб. — г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл.; до 3 млн руб. — другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос — 20%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет не менее 30% - по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов застройщиков, указанных в перечне партнеров Банка по программе «Ипотека по двум документам»; не менее 40% - по программе «Ипотека по двум документам» для остальных категорий клиентов. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования — www.uralsib.ru или по телефону 8−800−250−57−57. Тарифы действительны