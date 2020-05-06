Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%.

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке от 6,5%.* Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных постановлением правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г.

Срок кредитования по новой программе — от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах — до 3 млн рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Официальный срок действия новой госпрограммы — до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».