Банк ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых

Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696 с 1 июня. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки № 422 и 1764.

Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более — будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. ВТБ в Алтайском крае на текущий момент подписано 14 кредитных соглашений на общую сумму 480,4 млн руб. В работе находится еще 51 заявка на сумму 249 млн руб.

Банк ВТБ (ПАО)