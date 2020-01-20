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20 января
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Потребитель

Банкам могут запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ

Банкам хотят запретить брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Депутаты, работающие над документом, уже получили «добро» от Центробанка.

Неверов пояснил, что речь идет о поправках в Жилищный кодекс или, в качестве второго варианта, изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе. По мнению Неверова, технически добиться таких изменений очень просто, но в то же время они очень важны для граждан.

Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР. А коммунисты захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта, пишет bfm.ru.

Деньги.
Деньги.
СС0

Между тем эксперты считают, что банки все же найдут способ компенсировать свои потери.

Сегодня для граждан банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

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