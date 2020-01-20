Банкам могут запретить взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ

Депутаты, работающие над документом, уже получили «добро» от Центробанка.
Неверов пояснил, что речь идет о поправках в Жилищный кодекс или, в качестве второго варианта, изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе. По мнению Неверова, технически добиться таких изменений очень просто, но в то же время они очень важны для граждан.
Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР. А коммунисты захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта, пишет bfm.ru.
Между тем эксперты считают, что банки все же найдут способ компенсировать свои потери.
Сегодня для граждан банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.