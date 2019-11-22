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22 ноября
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Потребитель

Банки рассказали, при каких условиях снизят ставки по кредитам

Крупнейшие российские банки готовы уменьшить ставки по займам, выданным с помощью биометрии, сообщают «Известия».

Деньги.
Деньги.
СС0

Это стало возможным после того, как Центробанк снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). Как считают эксперты, снижение ставок может стать стимулом для сдачи биометрии.

О готовности внедрить удаленную идентификацию в программу лояльности заявили кредитные организации Промсвязьбанк, «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс».

На сколько они могут снизить проценты по кредитам, банки уточнять не стали.

В банке «Хоум кредит» заявили, что главное преимущество для банка при реализации своих продуктов с биометрической идентификацией — это возможность привлечения новых клиентов и их обслуживание без обращения в отделение. Плюс для ВТБ — существенная экономия времени и затраты на обслуживание клиентов.

В Промсвязьбанке отметили, что биометрия поможет организации снизить риски при проверке потенциального заемщика.

В Совкомбанк добавили, что пока в ЕБС небольшое количество шаблонов, поэтому сниженные тарифы для ссуд клиентам, сдавшим биометрию, вряд ли будут широко востребованы.

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