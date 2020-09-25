Банки выявили уязвимость в системе быстрых платежей

В случае ошибки или списания средств мошенниками пользователи не могут опротестовать транзакцию.

Речь идет о переводах между физлицом и юрлицом, или по системе c2b. При операциях между двумя физлицами даже по карте вернуть деньги, отправленные мошенникам, бывает непросто: в большинстве случаев сложно доказать, что покупатель не получил то, за что заплатил.

При переводе от физлица компании есть более надежная система возврата денег через чарджбэк. По правилам его проведения банк плательщика должен провести свою проверку и списать деньги со счета банка получателя. Посредником здесь выступают платежные системы: Visa, Masterсard и так далее. Однако на практике вся эта процедура может занять от одного до трех месяцев.

Гарантии

У пользователей Системы быстрых платежей ЦБ таких гарантий нет. В этом признались сами банки.

Представители ВТБ, Промсвязьбанка и «Русского стандарта» сообщили, что оператор системы — Национальная система платежных карт — не дала никаких инструкций и схем запросов.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

«Мир»

Национальная система платежных карт — основной оператор карты «Мир».

Поэтому и в будущем оспаривании переводов через СБП компания планирует использовать программу чарджбэка этой платежной системы — «Диспут Плюс».

По словам разработчиков, для пользователя она отличается от классической только временем обработки жалобы — от написания заявления до возврата средств пройдет максимум 30 дней.

Оператор обещает ввести ту же функцию для СБП уже в ближайшие месяцы.

Переводы дороже

Важно понимать, на ком будет лежать ответственность за чарджбэк. Скорее всего, банкам придется, помимо карточных споров, решать еще и диспуты по электронным платежам, пишет bfm.ru. За эту нагрузку будут платить сами пользователи.

Зарплаты

Хотя Система быстрых платежей была запущена еще в январе прошлого года, но только в июле появилась услуга оплаты от юрлица физлицам.

Это позволило на прошлой неделе запустить возможность перечисления зарплат сотрудникам по номеру телефона вне зависимости от того, картой какого банка они пользуются.