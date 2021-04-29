Банкомат может испортить кредитную историю, предупредил эксперт

Платежи по кредитам лучше всего подтверждать максимально возможным числом различных платежных документов.

Тогда клиенты будут защищены в случае технического или операционного сбоя, сообщил агентству ПРАЙМ старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Клиенты банков также должны помнить, что по закону их платеж может зачисляться на счёт до трех рабочих дней.

«В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуре, установленные преступниками камеры, считыватели для карт», — указал эксперт.

Он отметил, что техника также имеет свойство ломаться, пишет News.ru. Если клиент столкнулся с технической ошибкой при внесении денег, он может не получить их обратно в срок и подпортить себе кредитную историю.