9 июля 24°C
﻿
Потребитель
29

Банковские карты «Открытия» признаны лучшими на рынке

Банк «Открытие» стал победителем сразу в двух из четырех главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021. Карта Opencard признана лучшей на рынке дебетовой картой, кредитная Opencard — лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов.

Банковские карты «Открытия» признаны лучшими на рынке.
Банковские карты «Открытия» признаны лучшими на рынке.
ПАО Банк «ФК Открытие»

В рамках исследования «Банковские карты и reward-программы в России 2021» аналитики Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 банков.

В исследовании отмечается, что самыми важными факторами для клиентов при выборе дебетовой карты остаются надежность финансовой организации, удобство онлайн-банка и стоимость обслуживания.

Состоятельные клиенты при выборе кредитной карты ориентируются прежде всего на преимущества бонусной программы.

Visa Opencard в уникальном дизайне.
Visa Opencard в уникальном дизайне.
ПАО Банк «ФК Открытие»
Visa Opencard в уникальном дизайне.
Visa Opencard в уникальном дизайне.
ПАО Банк «ФК Открытие»

Держатели Opencard получают кэшбэк до 3% на все покупки. Для владельцев кредитных карт доступен кредитный лимит до 500 000 рублей. Все клиенты также могут использовать преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.

Справка

Frank Award — ежегодные премии за лучшие финансовые продукты. Четыре раза в год Frank RG вручает награды за лучшие продукты, которые оценивает по сотне параметров — от тарифов до бизнес-модели, от надежности до удобства в использовании. Награда Frank RG — это знак качества на рынке банковских услуг. Её получают те, кто сделал не только выгодный и удобный для клиентов, но и приносящий прибыль продукт.

Церемония награждения победителей Frank Cards & Reward Award 2021 состоялась 8 июля в Москве.

ПАО Банк «ФК Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость