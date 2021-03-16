Банковские карты: установлен новый рекорд

Как сообщило информационное издание «Лента.Ру», прошлый год превзошел все показатели выдачи пластиковых карт отечественными финансовыми организациями, достигнув своего максимума, начиная с 2014 г. Об этом рассказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Так, в 2020 г. в общей сложности было выдано 19 млн. «кредиток», что побило рекорд 2017 г., когда население получило немногим более 16 млн. шт. Особое удивление вызывает тот факт, что огромная цифра была достигнута на фоне разразившейся пандемии, которая фактически заняла большую часть минувшего года и продолжается до сих пор.

Всего же с момента появления первой пластиковой карты в РФ их было выпущено свыше 300 млн. Однако, хотя этот вид банковского продукта и вручается клиентам при каждом удобном случае, не все они впоследствии используются. Так, рост активных пользователей за тот же период времени увеличился лишь на 6,3% и достигнул чуть более 209 млн.

Отчасти такое положение объясняется тем, что на фоне роста цен и экономической нестабильности, вызванной во всем мире пандемией коронавирусной инфекции, россияне не горят желанием использовать «кредитки» с высокой процентной ставкой. Гораздо охотнее они одалживают небольшие суммы денег на непродолжительное время в МФО. И хотя там переплаты в процентном соотношении на первый взгляд кажутся чрезмерными, на самом деле клиенты тратят гораздо меньше за счет короткого срока займа.

Банки, в свою очередь, поддерживают обязательный переход сотрудников бюджетных организаций на пластиковые карты «Мир». Об этом РБК рассказала Алма Обаева, которая возглавляет правление Национального платежного совета. Другое направление деятельности этих финансовых учреждений — выпуск соответствующих карт, ориентированных на молодежь и подростков. Однако после пережитого бума, как сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс», уже в первом месяце 2021 г. выдача «пластика» сократилась вдвое по сравнению с минувшим декабрем.

Вместе с тем увеличивается и число видов мошенничества, которые возможны именно с этим видом банковского продукта. Среди наиболее популярных приемов — звонки с подменных номеров, использование поддельных сайтов и множество других схем, побуждающих человека поделиться секретным кодом со злоумышленниками. Поэтому специалисты предупреждают: в случае сомнительных ситуаций всегда обращайтесь в банк по телефону, записанному на самой пластиковой карте, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам пароли и другую конфиденциальную информацию.