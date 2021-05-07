7 мая
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Потребитель

Баннковские мошенники стали использовать роботизированные схемы обмана

Мошенники начали использовать новые схемы обмана россиян — они звонят клиентам при помощи роботов, которыми обычно пользуются финансовые организации, пишет «Москва24».

Телефон
Телефон
СС0

«В последнее время мошенники стали использовать роботов. Они делают это в целях экономии усилий на первом этапе разговора — так идет отсев потенциальных жертв, которые не ведутся на их уловки и сбрасывают звонок», — отметил руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев.

Он добавил, что мошенники используют психологическое давление. Если потенциальная жертва не сбросила звонок, а проявила заинтересованность, то ее переводят на живое общение с якобы сотрудником банка.

«Банки используют обзвон с помощью роботов, как правило, в маркетинговых целях. Человеку автоматически зачитают предложение, но не будут настаивать, чтобы он тут же переключился на оператора», — добавил специалист.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Сооснователь банка для предприятий и предпринимателей «Точка» Константин Ковалев подчеркнул, что к роботам мошенники прибегли еще и потому, что они вызывают меньше опасений у людей.

Руководитель направления информационной безопасности ITGLOBAL.COM Александр Зубриков расказал, как отличить мошенников от реальных сотрудников банка. Во-первых, злоумышленники будут сообщать о том, что кто-то пытается совершить платеж по вашей карте. Во-вторых, они почти всегда запрашивают данные карты (номер, ПИН-код, CVV-код).

Настоящий сотрудник банка никогда не будет выспрашивать информацию о данных карты, тем более трехзначный код на ее обратной стороне. Кроме того, мошенники в отличие от сотрудников банка активно используют методы психологического давления — пытаются запугать человека, прибегая к таким аргументам, как «нужно действовать срочно», «ваши средства в опасности».

Ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов, в свою очередь, рекомендовал всем гражданам при ответе на такие звонки просить у звонящего назвать полные ФИО, дату рождения и место открытия счета. «У сотрудников банка эти сведения есть, а у мошенников, как правило, нет. Спросите, из какого офиса или отделения банка вам звонят и по какому адресу он располагается», — сказал Черкасов.

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