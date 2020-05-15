Барнаул обрабатывают от клещей и «короны». Не вредна ли эта химия?

Разные объекты на улицах Барнаула и подъезды домов уже второй месяц время от времени дезинфицируют, чтобы люди не подхватили коронавирус, коснувшись поверхностей. Между тем, нынешней весной дважды обработают территории еще и от клещей. Возникает вопрос — не вредна ли вся эта химия для человека?

Обработка от коронавируса

Информацию о степени опасности дезинфицирующих средств, которые используют в подъездах, узнал депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко. Он выехал на место обработки и выяснил, действительно ли при обработке применяют средства, о которых было заявлено.

По его словам, концентрация средства для граждан безопасна.

Для дезинфекции использованы хлорорганические составы, согласованные с Роспотребнадзором и соответствующие требованиям СП 3.5.1378−03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Концентрация этих средств безопасна для граждан и эффективна против коронавируса, так как инфекция может оставаться на всех поверхностях объектов общего пользования граждан, сказал Струченко.

Обработка от клещей. Барнаул. Barnaul.org

Обработка от клещей

Кроме этого, в Барнауле ведут противоклещевую обработку — Роспотребнадзор прогнозирует в этом году высокую численность и активность клещей.

14 мая обработку вели в аллее по ул. Г. Исакова, в период активности клещей зеленый массив обрабатывают препаратом «Циперметрин» дважды с интервалом в две недели, рассказали в мэрии.

Сейчас идет второй этап обработки — закончится он 31 мая. К этому времени подрядчик (фирма «Био-Альтернатива») обработает зеленые зоны, в которых возможно массовое скопление людей: вокруг корпуса АлтГУ по ул. Молодежной, сквер за заданием правительства края, площадь Сахарова, пр. Строителей и другие.

Обработка от клещей. Барнаул. Barnaul.org

На сайте мэрии информацию о безопасности препарата нам найти не удалось, а авторитетных источников в Интернете маловато. Доверие вызвал, пожалуй, только сайт «АиФ». Разъяснения на этот счет дал Сергей Попов, завкафедрой защиты растений Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева.

Он объяснил, что при опрыскивании участка препарат, содержащий альфа-циперметрин или подобное действующее вещество, эффективно убьет клещей и на некоторое время обезопасит людей от их атак. Выходить на обработанный участок и заниматься там повседневными делами можно не раньше, чем это указано в инструкции к препарату, — в данном случае придется пропустить трое суток после опрыскивания.

Выходить на обработанный участок и заниматься там повседневными делами можно не раньше, чем это указано в инструкции к препарату, — в данном случае придётся пропустить трое суток после опрыскивания.