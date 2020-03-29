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Пустые фудкорты. Как выглядят гипермаркеты и ТРЦ в Барнауле во время карантина

28 марта в Барнауле согласно указу президента о профилактике коронавируса начали закрываться развлекательные заведения, общепит и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. О том, как теперь работают местные ТРЦ и гипермаркеты — в репортаже altapress.ru.

Торгово-развлекательные центры в Барнауле постепенно уходят на карантин. Большинство магазинов не работают, фудкорты, кинотеатры и детские игровые комнаты закрыты.

ТРЦ &quot;Пионер&quot; на карантине.
ТРЦ «Пионер» на карантине.
altapress.ru
ТРЦ &quot;Пионер&quot; на карантине.
ТРЦ «Пионер» на карантине.
altapress.ru
ТРЦ &quot;Пионер&quot; на карантине.
ТРЦ «Пионер» на карантине.
altapress.ru
ТРЦ &quot;Пионер&quot; на карантине.
ТРЦ «Пионер» на карантине.
altapress.ru
ТРЦ &quot;Пионер&quot; на карантине.
ТРЦ «Пионер» на карантине.
altapress.ru
ТРЦ на карантине.
ТРЦ на карантине.
altapress.ru
ТРЦ на карантине.
ТРЦ на карантине.
altapress.ru

«Бургер Кинг», KFC, «Матрешка», «Грильница» — барнаульский общепит либо закрывается, либо послушно переходит на формат работы «на вынос».

Кафе в Барнауле на карантине.
Кафе в Барнауле на карантине.
altapress.ru
Кафе в Барнауле на карантине.
Кафе в Барнауле на карантине.
altapress.ru
Кафе в Барнауле на карантине.
Кафе в Барнауле на карантине.
altapress.ru
KFC на карантине.
KFC на карантине.
altapress.ru
KFC на карантине.
KFC на карантине.
altapress.ru
KFC на карантине.
KFC на карантине.
altapress.ru
KFC на карантине.
KFC на карантине.
altapress.ru
KFC на карантине.
KFC на карантине.
altapress.ru

Магазины, не торгующие товарами первой необходимости, принимают решения индивидуально. Так, электронный дискаунтер «Ситилинк» работает только по интернет-заказам. Даже консультировать — запрещено.

СИТИЛИНК в Барнауле.
СИТИЛИНК в Барнауле.
altapress.ru

Магазин «М.Видео» закрылся, но, по сообщениям барнаульцев, не везде. «Эльдорадо» 29 марта все еще работает.

Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru
Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru
Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru
Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru
Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru

В гипермаркетах «Лента» ажиотажа нет. Администрация магазина напоминает покупателям о необходимости соблюдения дистанции и регулярно по громкой связи предупреждает, что дефицита товаров нет.

«Если на полках отсутствуют какие-либо продукты, то это значит, что их просто не успевают выкладывать и уже завтра они появятся».

&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru
&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru
&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru
&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru
&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru
&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru
&quot;Лента&quot; во время карантина.
«Лента» во время карантина.
altapress.ru

Придорожные кафе в Алтайском крае также закрываются. Так. например, трактир «Ника» 29 марта уже не работает.

Трактир «Ника».
Трактир «Ника».
altapress.ru

25 марта Владимир Путин объявил предстоящую неделю с 28 марта по 5 апреля официальной нерабочей, но с сохранением всех заработных плат. Президент отметил, что это необходимо сделать, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

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