Пустые фудкорты. Как выглядят гипермаркеты и ТРЦ в Барнауле во время карантина

28 марта в Барнауле согласно указу президента о профилактике коронавируса начали закрываться развлекательные заведения, общепит и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. О том, как теперь работают местные ТРЦ и гипермаркеты — в репортаже altapress.ru.