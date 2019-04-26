Барнаул стал одной из площадок уникального образовательного проекта МРСК Сибири

В столице Алтайского края стартовали первые игры Открытого чемпионата Сибири по ЭнергоQUIZ «Формула света». Новый образовательный проект реализуется по инициативе и при полной поддержке ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети»). Цель — в интересной и нестандартной форме донести до ребят правила безопасного обращения с электричеством. Также организаторы хотят привлечь внимание родителей и сотрудников учебных заведений к теме детской электробезопасности.

ЭнергоQUIZ — формат популярной викторины, знакомой многим из нас по интеллектуальному шоу «Что? Где? Когда?», с включёнными блоками вопросов и заданий на тему энергетики и энергобезопасности. Участники чемпионата — учащиеся 8−11 классов общеобразовательных школ в регионах присутствия МРСК Сибири. Первыми игры чемпионата принимают Барнаул, Улан-Удэ и Чита. На начальном этапе будут проходить игры в школах города, причем собрать команду из 4−6 человек и сделать заявку для участия в чемпионате может любой желающий.

Команда-победитель школьной игры выходит в полуфинал, который пройдет в каждом районе Барнаула в середине мая. Победители полуфиналов в начале июня встретятся на заключительной игре и определят первого чемпиона Алтайского края в турнире. Все призеры кроме дипломов и памятных подарков, получат в качестве награды современные технические гаджеты. Они, безусловно, будут полезны школьникам и в учёбе, и на отдыхе во время предстоящих летних каникул.

Владимир Каканов,

главный инженер «Алтайэнерго»:

Это событие особенно актуально накануне летних, самых продолжительных каникул, когда дети зачастую предоставлены сами себе. Поэтому каждый год специалисты компании придумывают разные необычные форматы — чтобы правила электробезопасности навсегда поселились в сознании юных сибиряков.

Юлия Кулаева,

главный специалист отдела развития образования комитета по образованию города Барнаула:

Вопросы профилактики электротравматизма во всех общеобразовательных организациях рассматриваются в рамках учебных предметов. В школах проводятся классные часы, беседы с учащимися младших классов. Викторина «Формула света» интересна тем, что её аудитория — старшеклассники. Уверены, что барнаульцы покажут высокий уровень знаний и получат максимум пользы для самих себя.

Напомним, что пока еще можно подать заявку для участия в играх в официальном аккаунте проекта — vk.com/formula_quiz. Там же еженедельно можно выиграть и другие призы, правильно отвечая на вопросы из области энергетики и энергобезопасности.