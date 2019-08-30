Барнаулец доказал в суде, что его баня сгорела из-за скачков напряжения

По решению Центрального райсуда Барнаула, энергосбытовая компания обязана компенсировать жителю поселка «Спутник» ущерб, нанесенный пожаром, из-за которого сгорела его баня и другое имущество. Суд счел доказанным, что баня загорелась из-за подачи в сеть электроэнергии ненадлежащего качества.

Непростые разбирательства

Пожар, произошедший в бане у дома на ул. Тополиной, полностью повредил ее крышу и частично — стены, потолок, дверь, оконные блоки и рамы, личные вещи, находившиеся внутри.

Сергей М., занимающий половину дома и распоряжавшийся баней, утверждал: в сеть подали электричество повышенного напряжения, из-за чего и случился пожар. Однако судебные разбирательства с энергетиками не были простыми. Начались они еще в июле 2018 года и продолжались до недавнего времени. В чем же были проблемы?

По документам не потребитель

Во-первых, по бумагам мужчина не был потребителем электроэнергии: жилье ему передали в безвозмездное пользование, но документа, который это бы подтвердил, у энергетиков не было.

Во-вторых, в «МРСК Сибири» заявили: в момент пожара нарушений не зафиксировано и от потребителей обращений о перепадах напряжения не поступало. В третьих, в компании полагали: причина возгорания — неудовлетворительное состояние электропроводки в бане.

Пожар в бане в поселке Лесной. «Инцидент Барнаул»

Свидетели подтвердили

Между тем, свидетели подтвердили, что Сергей М. живет в этом доме шесть-семь лет. А за сутки до пожара в домах местных жителей лампочки то сильно разгорались, то потухали. У одного из свидетелей даже сгорел тостер.

Суд назначил экспертизу. И эксперты не исключили причинно-следственную связь между перепадами в сети и пожаром. К тому же выяснилось, что перепады напряжения действительно были зафиксированы соответствующими службами. Причем с жалобами на них обращался не только Сергей М., но и еще шесть человек.

Пожар в Барнауле. vk.com/barneos22

Связь сочли доказанной

В итоге суд счел доказанным, что пожар случился из-за перепадов в сети. То, что мужчина не является собственником дома, не основание для освобождения от ответственности, решил судья.

Поставщиком электричества для дома является «Алтайэнергосбыт». И именно поставщик несет ответственность перед потребителем за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору энергоснабжения (в том числе за действия сетевой организации). В итоге компания должна компенсировать мужчине ущерб — 19,6 тыс. рублей.

Суд вынес решение в июне 2019 года, оно опубликовано 14 августа. Информации о его обжаловании в Алтайском краевом суде нет.