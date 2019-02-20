Житель Алтайского края пожаловался Путину на психологическое давление коллекторов

Коллекторы так достали жителя Алтайского края, что тот пожаловался президенту России. Ему звонили в запрещенное для звонков время и слишком часто, что суд расценил как психологическое давление. В итоге 14 февраля арбитраж оштрафовал «Первое коллекторское бюро». А чуть раньше штраф наложили и на «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор»: его сотрудники требовали от жителя Ельцовского района погасить задолженность Ивановой, с которой он даже не знаком.

В Кремль , Путину

Житель Алтайского края Алексей Б. взял заем в 4 тыс. рублей у микрофинансовой компании «Е-заем» еще в 2014 году. Долг, по его словам, он погасил, и 3,5 года претензий не было.

А в середине января 2018 года ему стали названивать и отправлять смски коллекторы — «Первое коллекторское бюро» приобрело право на взыскание долга, который составил 12 тыс. рублей.

Звонили коллекторы и днем, и в начале первого ночи. Добрались и до знакомого Дмитрия Б, который ни к Алексею, ни к его долгу отношения не имеет. Алексея они, видимо, так достали, что он написал жалобу президенту России.

Триколор. Кремль. Москва. altapress.ru

Из администрации президента ее перенаправили приставам. Те ее изучили, составили протокол и пошли в арбитраж, который привлек коллекторов к ответственности.

Что нарушили коллекторы

Во-первых, детализация показала: часть звонков коллекторы сделали поздним вечером — после 22, а это запрещено законом. Во-вторых, нельзя звонить должнику больше 8 раз в месяц — Алексею же только в сентябре 2018 года позвонили девять раз. Слишком частые звонки суд расценил как психологическое давление на Алексея.

Что касается общения с Дмитрием, то Алексей разрешения на звонки третьему лицу коллекторам не давал, и это тоже нарушение.

«Первое коллекторское бюро» в итоге должно будет заплатить штраф 50 тыс рублей. Решение вынесено 14 февраля и в силу еще не вступило.

«С Ивановой не знаком»

А вот Василия П. из Ельцовского района три месяца доставали звонками на домашний (стационарный) телефон работники «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор».

Требовали ни много ни мало вернуть просроченную задолженность гражданки Ивановой. Мужчина не раз объяснял, что с Ивановой не знаком, и про ее долг ничего не знает.

Звонивших это нисколько не смутило: в ответ они пояснили, что будут продолжать звонить. То, что звонят именно ему, а не конкретной Ивановой, они объяснили просто: этот телефон гражданка якобы указала в кредитном договоре.

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Собственно, Василию ничего другого не оставалось, кроме как пожаловаться приставам. Те проверили и тоже пошли в суд. Детализация звонков и аудиозаписи жалобу мужчины полностью подтвердили. Кстати, на суде выяснилось: коллекторы ввели его в заблуждение — номер Ивановой, по которому они ему звонили, они нашли в интернете.

Что нарушили коллекторы

Во-первых, они не предупреждали его о ведении аудиозаписи в начале взаимодействия. Во-вторых, не указывали наименование юрлица, действующего от имени кредитора и не сообщали фамилию звонившего человека.

Кроме того, они продолжали звонить Василию, хотя он, будучи третьим лицом, выразил несогласие на звонки.

Суд счел нарушения достаточными, чтобы признать коллекторов виновными в административном правонарушении. Коллекторы должны будут заплатить штраф в 60 тыс. рублей, решение суд вынес 30 января, коллекторы его не обжаловали.