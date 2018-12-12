Барнаульская «шубная» сеть окончательно перебирается в торговые центры

Сейчас у Sibirina 6 филиалов, 5 из которых расположены в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах Барнаула.
Магазины оперативно открываются в новых проектах и постепенно освобождают площади на первых этажах жилых зданий. Так, в 2016 году, накануне запуска ТРЦ «Пионер», сеть выставила на продажу свой первый магазин на проспекте Ленина, 147. Объявление до сих пор актуально, но цена не озвучивается.
В этом году ритейлер решил продать магазин на пр. Строителей, 13, хотя накануне поменял вывески с «Аляска» на Sibirina. Коммерческие площади расположены на первом и втором этажах жилого дома. Всего 720 кв.м. (69,6 тыс. руб. за кв. м).
Одна из причин, по которой ритейлеры покидают свои отдельно стоящие магазины на красных линиях, — ветхость зданий. Также многие видят себя именно в современных торговых центрах с высоким трафиком.