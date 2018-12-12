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Барнаульская «шубная» сеть окончательно перебирается в торговые центры

В Барнауле продается здание на пр. Строителей, 13, в котором располагался один из первых магазинов сети верхней одежды «Аляска» (сейчас Sibirina). Таким образом ритейлер окончательно перебирается в торговые центры.

Пр. Строителей, 13.
Пр. Строителей, 13.
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Потребитель

Сейчас у Sibirina 6 филиалов, 5 из которых расположены в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах Барнаула.

Магазины оперативно открываются в новых проектах и постепенно освобождают площади на первых этажах жилых зданий. Так, в 2016 году, накануне запуска ТРЦ «Пионер», сеть выставила на продажу свой первый магазин на проспекте Ленина, 147. Объявление до сих пор актуально, но цена не озвучивается.

В этом году ритейлер решил продать магазин на пр. Строителей, 13, хотя накануне поменял вывески с «Аляска» на Sibirina. Коммерческие площади расположены на первом и втором этажах жилого дома. Всего 720 кв.м. (69,6 тыс. руб. за кв. м).

Одна из причин, по которой ритейлеры покидают свои отдельно стоящие магазины на красных линиях, — ветхость зданий. Также многие видят себя именно в современных торговых центрах с высоким трафиком.

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