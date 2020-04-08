Барнаульская школа будет развивать свой инженерно-технологический центр за счет федерального гранта

Как уточняют в городской администрации, школа приняла участие в открытом конкурсе на предоставление грантов в рамках национального проекта «Цифровая экономика», где презентовала собственный инженерно-технологический центр.
ИТЦ, организованный на базе школы № 53, представляет собой площадку, где ученики могут углубленно изучать математику, информатику, а также самоопределяться в выборе будущей профессии.
Проект, представленный школой, набрал 40 баллов в номинации «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта «Кадры цифровой экономики».
За счет средств федерального гранта планируется закупить оборудование и расширить материально-техническую базу ИТЦ.
Об инженерно-технологическом центре
Инженерно-технологический центр для учащихся в школе № 53 был открыт в ноябре прошлого года. Центр представляет собой экспериментальную площадку, направленную на углубленное изучение физики, химии, биологии, информатики.
В целом комплекс центра делится на несколько зон: зона 3D-моделирования, визуализации, гидропоники и технологического обслуживания.
Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим детям проводить научные эксперименты, химические опыты, а также моделировать те или иные технологические процессы.
Важно, что работая в инженерно-технологическом центре, школьники имеют возможность узнать особенности современного производства, а также сформировать представление об актуальных сегодня инженерных профессиях.
Более того, инженерно-технологический центр позволяет детям на практике решить конкретную производственную проблему и в перспективе дает возможность внедрить собственное решение на предприятиях краевой столицы.
Это важно с точки зрения определения молодых людей с выбором направления для дальнейшего обучения в вузах и трудоустройства по техническим и естественно-научным специальностям.