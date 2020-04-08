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Барнаульская школа будет развивать свой инженерно-технологический центр за счет федерального гранта

Федеральный грант в размере 2,65 млн рублей получила барнаульская школа № 53. Эти средства будут направлены на развитие инженерно-технологического центра, который недавно был создан в образовательном учреждении.

© Петр Ковалев/ТАСC

Как уточняют в городской администрации, школа приняла участие в открытом конкурсе на предоставление грантов в рамках национального проекта «Цифровая экономика», где презентовала собственный инженерно-технологический центр.

ИТЦ, организованный на базе школы № 53, представляет собой площадку, где ученики могут углубленно изучать математику, информатику, а также самоопределяться в выборе будущей профессии.

Проект, представленный школой, набрал 40 баллов в номинации «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта «Кадры цифровой экономики».

За счет средств федерального гранта планируется закупить оборудование и расширить материально-техническую базу ИТЦ.

Об инженерно-технологическом центре

Инженерно-технологический центр для учащихся в школе № 53 был открыт в ноябре прошлого года. Центр представляет собой экспериментальную площадку, направленную на углубленное изучение физики, химии, биологии, информатики.

В целом комплекс центра делится на несколько зон: зона 3D-моделирования, визуализации, гидропоники и технологического обслуживания.

Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим детям проводить научные эксперименты, химические опыты, а также моделировать те или иные технологические процессы.

Важно, что работая в инженерно-технологическом центре, школьники имеют возможность узнать особенности современного производства, а также сформировать представление об актуальных сегодня инженерных профессиях.

Более того, инженерно-технологический центр позволяет детям на практике решить конкретную производственную проблему и в перспективе дает возможность внедрить собственное решение на предприятиях краевой столицы.

Это важно с точки зрения определения молодых людей с выбором направления для дальнейшего обучения в вузах и трудоустройства по техническим и естественно-научным специальностям.

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