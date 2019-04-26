Барнаульская ТЭЦ-2 СГК подтвердила увеличение мощности.

Барнаульская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании теперь может производить на 25 МВт электроэнергии больше. Этого хватит, чтобы зажечь 250 тысяч лампочек. Установленная электрическая мощность станции выросла до 300,5 МВт благодаря перемаркировке турбины № 7. Процесс сложный, затратный по времени, но полезный не только для предприятия, но и для будущего целого города.

Если обратиться к истории, то изначально установленный на Барнаульской ТЭЦ-2 турбоагрегат № 7 имел мощность 50 МВт и соответствующую маркировку, но из-за не востребованности мощностей и вытекающей из этого их экономической неэффективности в 2003 году оборудование было перемаркировано на уменьшение в два раза — до 25 МВт.

Прошло 16 лет, объемы промышленного производства в городе и регионе растут, в Барнауле появляются целые новые жилые кварталы, многоэтажные микрорайоны и теперь резервные мощности станций просто необходимы. Именно поэтому было принято решение об увеличении мощности и перемаркировке турбины, но перед этим нужно было проверить — сможет ли оборудование работать в максимальном режиме.

Процесс подтверждения мощности — сложный и затратный по времени. Подали заявку еще 25 апреля 2017 года, а завершилось все получением согласованного акта о перемаркировке оборудования только спустя два года — 19 апреля 2019 года.

1 этап — Подача заявки Подают заявку на увеличение мощности турбины в сетевую организацию, в нашем случае ПАО «МРСК Сибири», далее заключается договор о проведении технологического присоединения.

2 этап — Выполнение технических условий Нужно подтвердить технические параметры на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии Барнаульской ТЭЦ-2 к электрическим сетям и получить подтверждающий акт. Сюда вошли испытания автоматической системы регулирования частоты и мощности, а также систем регулирования Барнаульской ТЭЦ-2.

3 этап — Испытания самой турбины Проходили они 5 дней, а главной целью было определить установленную и фактическую мощности, технические параметры турбины № 7 и Барнаульской ТЭЦ-2.

4 этап — Перемаркировка оборудования После всех испытание акт перемаркировки оборудования, то есть утверждения новых параметров, согласовывается у системного оператора, в нашем случае в региональном диспетчерском управлении энергосистем Новосибирской области. Общая стоимость всех проведенных работ составила 1,14 млн рублей без НДС — здесь испытания самой турбины и всего сопутствующего оборудования.