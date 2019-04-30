Барнаульские энергетики стали призерами XX спартакиады коллективов Октябрьского района

26 апреля завершилась XX спартакиада среди коллективов физической культуры предприятий и организаций Октябрьского района города Барнаула. Команда Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании заняла в этих состязаниях второе общекомандное место.

В 1999 году на территории Октябрьского района состоялась первая спартакиада, где в числе первых 9 команд были и спортсмены Барнаульской ТЭЦ-2. Тогда они соревновались в девяти видах спорта. Немного позже к ним присоединились другие предприятия и организации города, расширялся и список состязаний. За годы проведения спартакиады ее участниками стали тысячи спортсменов. В этом году в спартакиаде приняли участие 12 команд в количестве 600 человек. 50 человек из них -сотрудники барнаульских предприятий СГК.

На протяжении 10 недель каждые выходные проходили соревнования, результаты которых шли в общекомандный зачет.

Энергетики ежегодно попадают в число призеров соревнований, например, в прошлом и позапрошлом годах дважды становилась бронзовым призером.

Спартакиада 2019 года проводилась по 11 видам спорта, в 9 из которых команда СГК заняла призовые места.

Энергетики получили бронзовые награды в волейболе; эстафете по плаванию, а также лучшим в личном первенстве среди мужчин стал — Егор Стариков, специалист отдела разработки Алтайского филиала СГК.

Серебро сборная Алтайского филиала СГК завевала в настольном теннисе; стритболе; в соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходили как гонка с общего старта на дистанции 3 км для мужчин и 1,5 км для женщин; общекомандная победа по боулингу, где лучшим в личном зачете стал Юрий Марусов, сотрудник отдела информационно-технологических систем Алтайского филиала СГК; гиревой спорт, где спортсмены СГК также стали серебряными призерами в личном первенстве.

Сотрудники главных энергопредприятий города также стали лучшими в футболе, комплексу нормативных испытаний ГТО, в который вошли бег на 60 метров и прыжок в длину с места.

По итогам команда Сибирской генерирующей компании заслуженно получила второе общекомандное место. Как отмечают спортсмены, состязания стали хорошим этапом подготовки к Спартакиаде энергетиков Алтая и корпоративным соревнованиям компании.