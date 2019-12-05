Барнаульские энергетики внедрили новую схему защиты оборудования

Энергетики Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании спроектировали уникальную схему противоаварийной автоматики, аналогов которой нет в России. Элементы схемы позволяют предотвратить перегрузку прилегающих электрических сетей. Противоаварийный комплекс уже запущен в работу.

Защита носит название: «Автоматическое ограничение перегрузки оборудования» (АОПО). Прилегающая электрическая сеть, по которой электроэнергия отпускается потребителю, периодически может перегружаться. Увеличение мощностей станции — как один из факторов такой перегрузки. АОПО позволяет контролировать выдачу мощностей ТЭЦ и не допустить перегрузку прилегающих электрических сетей.

Схема АОПО, внедренная энергетиками Барнаульской ТЭЦ-2, работает на базе микропроцессорных терминалов «Сириус». Комплекс защиты запрограммирован на предотвращение аварийных ситуаций. Он контролирует нагрузку генерирующего оборудования и при необходимости посылает сигнал на снижение мощности.

На базе микропроцессоров «Сириус» защитный механизм АОПО создан впервые. В России существуют подобные, но более дорогостоящие схемы. Их стоимость около 9 млн рублей. Создание собственного комплекса АОПО обошелся энергетикам в разы дешевле — 2,3 млн рублей, но по принципу работы и надежности он не уступает более дорогостоящим разработкам. Смеха уже прошла все испытания и запущена в работу.

Без АОПО станция не могла увеличить отпуск электрической энергии. Также невозможно было повысить установленную мощность Барнаульской ТЭЦ-2, которая с появлением защиты АОПО возросла с 275 МВт до 300 МВт.