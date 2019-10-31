Барнаульские производственные компании с успехом представили свое оборудование на крупной выставке

29 и 30 октября в Барнауле в рамках международной агропромышленной выставки «АгроЭкспоСибирь» состоялось еще одно уникальное мероприятие. На специальной площадке свою хорошо известную продукцию и новинки представили барнаульские предприятия — производители оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Рассказываем и показываем, как это было.

Выставка в выставке

Организацию, условно говоря, «выставки в выставке» взяла на себя администрация города Барнаула. Это было вполне закономерное и разумное решение. Алтайский край широко известен как один из лидеров пищевой промышленности в стране. Во взаимодействии с аграрными предприятиями и производителями продуктов питания успешно развиваются и десятки других компаний, которые помогают зернопереработчикам эффективно выстраивать технологические и торговые процессы.

Формирование таких предприятий в Барнауле началось еще в начале 1990-х годов, когда многие крупные промышленные заводы в силу различных причин прекращали свою работу. Талантливые инженеры и мастера вынуждены были искать себе новое применение. Их высокая квалификация, а также желание продолжать работу на производстве («возиться со станками и металлом») сыграли большую роль. Именно такие энтузиасты создавали первые производственные компании, которые сегодня являются лидерами выпуска пищевого оборудования в Барнауле.

Их — несколько десятков. Расскажем о некоторых из них. Может быть, они пока не так широко известны нашим читателям.

Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева. Международная выставка «АгроЭкспоСибирь», секция производителей оборудования пищевой промышленности г. Барнаула. Ирина Пергаева.

Упакованный Assum

Одним из заметных участников выставки стала барнаульская компания Assum. Она специализируется на выпуске продукции для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общепита, сферы гостеприимства. Многие разработки Assum уникальны и запатентованы.

Наиболее сильным компонентом в своей структуре в компании называют инженеров-конструкторов, которые всегда придумывают самые различные изделия из нержавеющей стали, в том числе работая под эксклюзивный заказ.

Менеджер Assum Арсений Безматерных рассказал, что поставки продукции осуществляются от Калининграда до Магаданской и Сахалинской областей. Заказы самые разные — моечные ванны, кухонные полки и шкафы, разделочные столы, стеллажи, тумбы и многое-многое другое. Без этого не сможет работать ни одна кухня в мире.

Также специалисты Assum выполняют заказы по проектированию кухонных зон в различных помещениях, просчитывают оптимальное размещение оборудования на заданной площади заведения.

Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева. Барнаульская компания Assum ( участник выставки). Ирина Пергаева.

Наглядная «Нордика»

Не менее впечатляюще выглядела на выставке экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика».

Это предприятие работает на отечественном рынке уже около 20 лет и завоевало репутацию надежного и качественного поставщика стеллажных систем для выкладки, складирования и хранения товаров в различных сегментах ритейла.

За прошедшие годы «Нордика» наладила сотрудничество со многими крупными торговыми сетями страны — от классических гипермаркетов до мини-магазинов шаговой доступности. При этом на заводе оформляют торговое оборудование в фирменной цветовой гамме заказчика.

Ассортимент — очень разнообразный. Мало кто знает, что сегодня встречаются сотни видов стеллажей, различимых по типу и виду размещаемой продукции, веса, размера полок, условий монтажа и многого другого Помимо традиционного продуктового ритейла, «Нордика» производит стеллажи для обувных магазинов и бутиков одежды, для продавцов качественной алкогольной продукции и газетно-журнальной периодики, для магазинов промышленных и спортивных товаров.

Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева. Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева. Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева. Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева. Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева. Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева. Экспозиция барнаульского Завода стеллажного оборудования «Нордика». Ирина Пергаева.

Стальной «Аксоид»

Еще один участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид» — давно и успешно занимается производством транспортерных и глазировочных сеток. Для входа в рынок она в свое время активно изучала импортные технологии, искала и приглашала к себе талантливых молодых инженеров и постепенно наладила свое производство.

В 2015 году на «Аксоиде» сумели внедрить производство уникальной глазировочной сетки — товар был запатентован. Еще через год компания построила новый автоматизированный цех и закупила специальные станки, полностью автоматизировав производство.

Транспортерные и глазировонные сетки — это то, без чего сегодня не обойдется ни одно кондитерское, хлебопекарное, мясо- или рыбоперерабатывающее предприятие. Большинство транспортеров и сеток изготавливаются из высокопрочной нержавеющей жаростойкой стали. Поливка, обсыпка, глазировка, сушка, заморозка и многие другие технологические процессы без наличия продукции «Аксоида» невозможны.

Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева. Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева. Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева. Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева. Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева. Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева. Участник выставки — барнаульская фирма «Аксоид». Ирина Пергаева.

Первые результаты

По итогам выставки представители Германии заинтересовались стеллажным оборудованием завода «Нордика», оборудованием компании Assum, а также продукцией ряда других барнаульских компаний. Между сторонами были установлены первые деловые контакты, сейчас прорабатываются условия подписания договоров.

В целом, каждый участник выставки получил около 100 деловых переговоров с потенциальными контрагентами. Как правило, по итогам такой работы на выставке подписывается до 10 контрактов на поставку оборудования.